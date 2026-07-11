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Главная Новости дня ГУР установило еще двух россиян, которые пытали военнопленных

ГУР установило еще двух россиян, которые пытали военнопленных

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2026 12:45
Разоблачены еще два палача украинских пленных: новые подробности пыток в колонии № 7
Россияне, пытавшие украинских военнопленных, и российские оккупанты. Фото: ГУР, росСМИ. Коллаж: Новини.LIVE

Установлены еще двое россиян, которые пытали украинских военнопленных. Речь идет о враче колонии №7 Вячеславе Черданцеве по прозвищу "коновал" и заключенном этой колонии, гражданине России Ярославе Кирилове.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины, передает Новини.LIVE.

Пытки украинских военнопленных

"При содействии ГУР Минобороны Украины, процессуального руководства Офиса генерального прокурора Украины оперативники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины и следователи Главного следственного управления СБУ с помощью журналистов проекта "Радио Свобода" "Схемы" установили личности еще двух российских военных преступников, причастных к бесчеловечным пыткам украинских военнопленных", — говорится в сообщении.

Личные данные палачей украинских военнопленных:

  • Черданцев Вячеслав Николаевич по прозвищу «Коновал», 29.05.1978 г.р., сотрудник медико-санитарной части № 33, обслуживающей колонию № 7 в с. Пакино Владимирской области. РНОКПП: 331701566989. СНИОР: 17353583686. Паспорт гражданина РФ: 1714366846. Адрес регистрации: РФ, Владимирская область, Ковровский район, пгт Первомайский.
  • Кирилов Ярослав Алексеевич, 12.06.1997 г.р., гражданин России, осуждённый, отбывающий наказание в указанной колонии № 7. Адрес регистрации: г. Владимир, просп. Суздальский, д. 21, кв. 88.
Російські воєнні злочинці
Российские военные преступники Черданцев Вячеслав Николаевич и Кирилов Ярослав Алексеевич. Фото: ГУР

Следствие установило, что с октября 2022 года эти лица систематически подвергали украинских военнопленных жестокому обращению: пытали их, совершали акты сексуального насилия и унижали человеческое достоинство. В частности, задокументирован случай изнасилования пленного посторонним предметом, а также другие факты издевательств.

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В колонии №7 действовала организованная система жестокого обращения с украинскими военнопленными, созданная руководством учреждения. К ее реализации привлекались как сотрудники, так и отдельные заключенные.

Пытки применялись с целью сломить сопротивление пленных, заставить их принять гражданство государства-агрессора и добиться от них ложных показаний.

"Помимо сексуального насилия, применялись и другие формы пыток: пленных во время «регистрации» заставляли ползти мокрыми и обнаженными по полу, избивая их палками и электрошокерами; одному из пленных без обезболивания вырвали ногтевую пластину; другим делали инъекции неизвестных препаратов, вызывавших сильную боль. Больного пленного с температурой свыше 39 градусов жестоко избили, а фигурант дела наступил ему на голову, после чего по его указанию сообщник 20 минут держал потерпевшего под холодным душем, продолжая избиение", — говорится в сообщении.

По данным следствия, администрация колонии сознательно создавала условия, способствующие распространению болезней среди заключенных: инфицированных чесоткой содержали вместе со здоровыми без оказания медицинской помощи.

Больных фактически наказывали вместо того, чтобы оказывать медицинскую помощь — их раздевали и держали на холоде, в частности на улице. При этом доступ к элементарной гигиене был ограничен: душ разрешали только раз в неделю, туалетная бумага не выдавалась.

Установлено, что Черданцев также наносил на тела и лица украинских военнопленных изображения половых органов и непристойные надписи раствором бриллиантового зеленого, а также давал указания охранникам колонии избивать их.

А осужденный Кирилов участвовал в пытках и психологическом терроре в отношении украинских военнопленных.

"Задокументированные факты пыток, бесчеловечного обращения, изнасилований и других форм сексуального насилия являются грубыми нарушениями Женевских конвенций и, в соответствии с Римским статутом Международного уголовного суда, квалифицируются как военные преступления", — подчеркнули в ГУР.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, в настоящее время в российском плену удерживаются около двух тысяч подтвержденных гражданских лиц Украины. Еще более 16 тысяч человек считаются пропавшими без вести. В то же время фактическое количество удерживаемых может быть значительно больше.

А 26 июня между Украиной и Россией состоялся обмен пленными. Домой удалось вернуть 160 защитников, которые находились в российском плену еще с 2022 года.

война пленные военные преступления
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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