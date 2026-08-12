ГУР: РФ может производить до 80 "Бандеролей" в месяц

Спасатель с обломком дрона. Фото: ГСЧС

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Россия способна производить до 80 ракет S8000 "Бандероль" ежемесячно. Вооружение спроектировало и изготовило акционерное общество "Кронштадт". Обычно Москва запускает их из временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщило ГУР в запросе "Милитарному", передает Новини.LIVE.

Производство Россией ракет "Бандероль"

Ракета способна развивать максимальную скорость в диапазоне 620–650 км/ч, тогда как её крейсерская скорость составляет 520–560 км/ч.

Оснащение "Бандероли" включает осколочно-фугасную боевую часть типа ОФБЧ-150 общим весом 114,3 кг. Из этой массы почти 49,5 кг приходится на взрывчатое вещество.

Из-за сравнительно ограниченной дальности поражения (около 500 км) российские оккупанты чаще всего запускают эти ракеты из Крыма. Противник обычно нацеливает их на Одесскую область.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на военного аналитика Defense Express Бориса Гулкевича, Россия может увеличить количество применений "Бандеролей" против Украины, поскольку их производство является относительно недорогим.

Ранее авиационный эксперт Валерий Романенко сообщил, что "Бандероль" стоит в несколько раз дешевле обычных дефицитных снарядов, но имеет и серьезные технические недостатки.