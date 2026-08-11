Дроны «Бандероль» РФ: аналитик предупредил о новой угрозе

Российский беспилотник. Иллюстративное фото: российские СМИ

Россия может чаще использовать ударные дроны "Бандероль" для атак на Украину из-за их относительно низкой стоимости. Военный аналитик Defense Express Борис Гулкевич отметил, что главная опасность этих беспилотников заключается именно в возможности их массового применения.

Об этом Гулкевич рассказал в эфире "Ранок.LIVE".

В чем опасность дронов "Бандероль"

По словам военного аналитика, "Бандероль" уступает другим российским средствам поражения по дальности полета. В то же время более низкая стоимость таких беспилотников может позволить России производить и применять их в значительно большем количестве.

Гулкевич подчеркнул, что именно массовость может сделать эти дроны серьезной угрозой для Украины. Российские войска потенциально смогут использовать их для регулярных атак, создавая дополнительную нагрузку на украинскую систему противовоздушной обороны.

Таким образом, даже при меньшей дальности полета "Бандероль" может представлять опасность не за счет отдельных характеристик, а благодаря возможности масштабного применения.

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