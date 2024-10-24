Солдаты КНДР уже находятся в Курской области — ГУР

Солдаты КНДР. Фото: BBC

Главное управление разведки МО сообщило, что 23 октября 2024 года первые подразделения военных из КНДР, прошедшие обучение на российских полигонах, уже зафиксированы в Курской области.

Об этом сообщила пресс-служба разведки в четверг, 24 октября.

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Известно, что подготовка солдат из Северной Кореи проходит на пяти военных полигонах на востоке России: "Барановский" (Уссурийск), "Донгуз" (Улан-Удэ), "Екатеринославский" (Екатеринславка), 248-й (Князе-Волконское) и 249-й (Сергеевка). По информации ГУР МО Украины, численность военных, переброшенных на российскую территорию, составляет около 12 тысяч человек, среди которых 500 офицеров, в том числе три генерала из Пхеньяна.

"На согласование военных из Северной Кореи, которые Россия намерена задействовать в войне против Украины, выделяют несколько недель. Ответственным за контроль, военную подготовку и адаптацию войск КНДР Москва назначила заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова", — говорится в сообщении.

В ГУР сообщили, что отправленных Пхеньяном солдат комплектуют амуницией, постелью, зимней одеждой и обувью, а также гигиеной. В частности, каждому северному корейцу россияне, согласно установленным нормам, будут ежемесячно выделять 50 метров туалетной бумаги и 300 граммов мыла.

"В Кремле возлагают незаурядные надежды на северокорейский компонент в войне против Украины и глобальном противостоянии с Западом", — добавили в ведомстве.

Напомним, что кроме наземных войск Северная Корея направила в Россию пилотов-истребителей, которые будут участвовать в боевых действиях против Украины.

Ранее мы писали, что Министерство обороны Соединенных Штатов впервые подтвердило прибытие северокорейских военных в Российскую Федерацию. При этом отметили, что неизвестно, какую цель они преследуют.