Солдати КНДР вже перебувають в Курській області — ГУР

Солдати КНДР. Фото: ВВС

Головне управління розвідки МО повідомило, що 23 жовтня 2024 року перші підрозділи військових з КНДР, які пройшли вишкіл на російських полігонах, вже зафіксовані в Курській області.

Про це повідомила пресслужба розвідки у четвер, 24 жовтня.

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Відомо, що підготовка солдатів з Північної Кореї відбувається на п’яти військових полігонах на сході Росії: "Барановський" (Уссурійськ), "Донгуз" (Улан-Уде), "Єкатєрінославський" (Єкатєрінславка), 248-й (Князє-Волконське) та 249-й (Сергіївка). За інформацією ГУР МО України, чисельність військових, перекинутих на російську територію, становить близько 12 тисяч осіб, серед яких 500 офіцерів, зокрема три генерали з Пхеньяна.

"На злагодження військових з Північної Кореї, яких Росія має намір задіяти у війні проти України, виділяють декілька тижнів. Відповідальним за контроль вишколу та адаптації військ КНДР Москва призначила заступника міністра оборони РФ Юнус-Бека Євкурова", — йдеться в повідомленні.

В ГУР повідомили, що надісланих Пхеньяном солдатів комплектують амуніцією, постіллю, зимовим одягом та взуттям, а також гігієною. Зокрема, кожному північному корейцю росіяни, відповідно до установлених норм, щомісячно виділятимуть 50 метрів туалетного паперу та 300 грамів мила.

"У Кремлі покладають неабиякі надії на північнокорейський компонент у війні проти України та глобальному протистоянні із Заходом", — додали у відомстві.

Нагадаємо, що окрім наземних військ Північна Корея надіслала до Росії пілотів-винищувачів, які братимуть участь у бойових діях проти України.

Раніше ми писали, що Міністерство оборони Сполучених Штатів вперше підтвердило прибуття північнокорейських військових до Російської Федерації. При цьому там зазначили, що невідомо, яку мету вони переслідують.