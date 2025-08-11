Видео
Главная Новости дня ГУР показало уничтожение логистики РФ на Сумщине — видео

ГУР показало уничтожение логистики РФ на Сумщине — видео

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 14:10
Разведчики уничтожают логистику РФ на Сумщине — видео
Уничтожение логистики россиян на Сумщине. Фото: кадр из видео

Украинские защитники продолжают ликвидировать российских оккупантов. Так, в Главном управлении разведки Минобороны Украины показали кадры уничтожения логистики россиян на Сумщине.

Соответствующее видео пресс-служба ГУР обнародовала в понедельник, 11 августа, в Telegram.

Читайте также:

Украинские разведчики уничтожают логистику врага в Сумской области

В ГУР показали ювелирную работу сводного отряда мастеров беспилотных систем Департамента активных действий ГУР МО Украины на фронте в Сумской области. В фокусе разведчиков — логистика врага.

В разведке отметили, что боевая задача отряда ГУР, в состав которого вошли бойцы "Кракена", Международного легиона, управления беспилотных систем Департамента активных действий, — исключить любое вражеское движение, отрезать захватчиков от поставок боевых комплектов (БК), горючего, продовольствия и других средств.

"Военные разведчики контролируют пространство, уничтожая все российское, что движется по земле или небу. Поддержка нашей пехоты на передовых боевых позициях — ключевой приоритет.

Между тем московиты на участке фронта, где работают мастера беспилотных систем ГУР, уже воют друг другу от беспомощности — каждое движение означает смертный приговор", — отметило ГУР под видео.

ГУР МОУ
Скриншот сообщения ГУР/Facebook

Недавно в украинской разведке показали, как антидроны уничтожают беспилотники врага.

Также в ГУР показали, как боевые экипажи спецподразделения "Артан" атаковали позиции россиян с помощью FPV-дронов.

разведка Сумская область обстрелы война в Украине ГУР
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
