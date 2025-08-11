Розвідники знищують логістику РФ на Сумщині — відео

Знищення логістики росіян на Сумщині. Фото: кадр з відео

Українські захисники продовжують ліквідовувати російських окупантів. Так, в Головному управлінні розвідки Міноборони України показали кадри знищення логістики росіян на Сумщині.

Відповідне відео пресслужба ГУР оприлюднила у понеділок, 11 серпня, в Telegram.

Українські розвідники знищують логістику ворога на Сумщині

В ГУР показали ювелірну роботу зведеного загону майстрів безпілотних систем Департаменту активних дій ГУР МО України на фронті в Сумській області. У фокусі розвідників — логістика ворога.

У розвідці зазначили, що бойове завдання загону ГУР, до складу якого увійшли бійці "Кракена", Міжнародного легіону, управління безпілотних систем Департаменту активних дій, — унеможливити будь-який ворожий рух, відрізати загарбників від постачання бойових комплектів (БК), пального, продовольства та інших засобів.

"Воєнні розвідники контролюють простір, знищуючи все російське, що сунеться землею чи небом. Підтримка нашої піхоти на передових бойових позиціях — ключовий пріоритет.

Тим часом московити на ділянці фронту, де працюють майстри безпілотних систем ГУР, вже виють один одному від безпорадності ― кожен порух означає смертний вирок", — зазначило ГУР під відео.

Нещодавно в українській розвідці показали, як антидрони знищують безпілотники ворога.

Також в ГУР показали, як бойові екіпажі спецпідрозділу "Артан" атакували позиції росіян за допомогою FPV-дронів.