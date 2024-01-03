Губернатор Белгородской области пожаловался на утренние обстрелы региона — что известно

Последствия обстрелов в Белгороде. Фото: Telegram Вячеслава Гладкова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пожаловался на обстрелы. По его словам, утром в области работала ПВО.

Об этом он написал в своем Telegram.

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Последствия обстрелов в Белгородской области

По его словам, вчера, 2 января, в результате обстрелов погиб один человек, еще 11 человек были ранены, среди них три человека продолжили лечение в медучреждениях.

"После обстрела 30 декабря 70 человек находятся в лечебных учреждениях, 25 из них — в федеральных клиниках. Есть наши жители, которые находятся в тяжелом состоянии. Вся необходимая помощь оказывается", — подчеркнул он.

Продление школьных каникул в регионе

Также Гладков отметил, что 8 января в области проведут "заседание оперативного штаба". Там хотят продлить школьные каникулы до 19 января.

"Я думаю, что все вы согласитесь, что эта мера на сегодня необходима. А дальше будем смотреть, принимать решения по оперативной обстановке. Детские сады в этих муниципальных образованиях будут работать в режиме очередных групп", — добавил российский чиновник.

Скриншот сообщения из Telegram "Настоящий Гладков"

Скриншот сообщения из Telegram "Настоящий Гладков"

Что известно об атаке на Белгород 30 декабря

В российском городе Белгород 30 декабря были слышны взрывы. В нескольких местах были видны столбы дыма, работали спасатели и "скорая помощь".

Также мы писали, что у сети появилось видео с моментом "прилета" по центру Белгорода.

Отмечается, что по состоянию на 31 декабря количество погибших в Белгороде в результате атаки увеличилось до 24 человек.

Обстрелы РФ по Украине

Ранее военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник заявил, что массированные ракетные обстрелы Украины 29 декабря и 2 января напрямую связаны с рождественско-новогодними праздниками. Потому что россияне пытались нанести украинцам не только инфраструктурный ущерб, но и моральную боль.

Также патрульные полицейские обнародовали видео из своих бодикамер, на которых были сняты первые минуты после утренних ракетных обстрелов Киева. На показанных кадрах полицейские помогают пострадавшим.