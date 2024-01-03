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Губернатор Бєлгородської області поскаржився на ранкові обстріли регіону — що відомо

3 січня 2024 08:51
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Губернатор Бєлгородської області поскаржився на ранкові обстріли регіону — що відомо
Наслідки обстрілів у Бєлгороді. Фото: Telegram В'ячеслава Гладкова
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков поскаржився на обстріли. За його словами, зранку в області працювала ППО.

Про це він написав у своєму Telegram.

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Наслідки обстрілів у Бєлгородській області

За його словами, вчора, 2 січня, внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще 11 осіб було поранено, серед них три людини продовжили лікування в медзакладах.

"Після обстрілу 30 грудня 70 осіб перебувають у лікувальних установах, 25 із них — у федеральних клініках. Є наші жителі, які перебувають у важкому стані. Уся необхідна допомога надається", — наголосив він.

Продовження шкільних канікул у регіоні

Також Гладков зазначив, що 8 січня в області проведуть "засідання оперативного штабу". Там хочуть продовжити шкільні канікули до 19 січня. 

"Я думаю, що всі ви погодитеся, що цей захід на сьогодні необхідний. А далі будемо дивитися, ухвалювати рішення за оперативною обстановкою. Дитячі садки в цих муніципальних утвореннях працюватимуть у режимі чергових груп", — додав російський посадовець. 

наслідки обстрілів у Бєлгородській області
Скриншот допису з Telegram "Настоящий Гладков"
наслідки обстрілів у Бєлгородській області
Скриншот допису з Telegram "Настоящий Гладков"

Що відомо про атаку на Бєлгород 30 грудня

У російському місті Бєлгород 30 грудня було чутно вибухи. В кількох місцях було видно стовпи диму, працювали рятувальники і "швидка допомога".

Також ми писали, що у мережі з'явилося відео з моментом "прильоту" по центру Бєлгорода.

Зазначається, що станом на 31 грудня кількість загиблих у Бєлгороді внаслідок атаки збільшилася до 24 людей.

Обстріли РФ по Україні

Раніше військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник заявив, що масовані ракетні обстріли України 29 грудня і 2 січня напряму пов’язані з різдвяно-новорічними святами. Бо росіяни намагалися завдати українцям не тільки інфраструктурних збитків, а і морального болю.

Також патрульні поліцейські оприлюднили відео зі своїх бодікамер, на яких зафільмовані перші хвилини після ранкового ракетного обстрілу Києва. На показаних кадрах поліцейські допомагають постраждалим людям.

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