Губернатор Бєлгородської області поскаржився на ранкові обстріли регіону — що відомо

Наслідки обстрілів у Бєлгороді. Фото: Telegram В'ячеслава Гладкова

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков поскаржився на обстріли. За його словами, зранку в області працювала ППО.

Про це він написав у своєму Telegram.

Читайте також:

Наслідки обстрілів у Бєлгородській області

За його словами, вчора, 2 січня, внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще 11 осіб було поранено, серед них три людини продовжили лікування в медзакладах.

"Після обстрілу 30 грудня 70 осіб перебувають у лікувальних установах, 25 із них — у федеральних клініках. Є наші жителі, які перебувають у важкому стані. Уся необхідна допомога надається", — наголосив він.

Продовження шкільних канікул у регіоні

Також Гладков зазначив, що 8 січня в області проведуть "засідання оперативного штабу". Там хочуть продовжити шкільні канікули до 19 січня.

"Я думаю, що всі ви погодитеся, що цей захід на сьогодні необхідний. А далі будемо дивитися, ухвалювати рішення за оперативною обстановкою. Дитячі садки в цих муніципальних утвореннях працюватимуть у режимі чергових груп", — додав російський посадовець.

Скриншот допису з Telegram "Настоящий Гладков"

Скриншот допису з Telegram "Настоящий Гладков"

Що відомо про атаку на Бєлгород 30 грудня

У російському місті Бєлгород 30 грудня було чутно вибухи. В кількох місцях було видно стовпи диму, працювали рятувальники і "швидка допомога".

Також ми писали, що у мережі з'явилося відео з моментом "прильоту" по центру Бєлгорода.

Зазначається, що станом на 31 грудня кількість загиблих у Бєлгороді внаслідок атаки збільшилася до 24 людей.

Обстріли РФ по Україні

Раніше військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник заявив, що масовані ракетні обстріли України 29 грудня і 2 січня напряму пов’язані з різдвяно-новорічними святами. Бо росіяни намагалися завдати українцям не тільки інфраструктурних збитків, а і морального болю.

Також патрульні поліцейські оприлюднили відео зі своїх бодікамер, на яких зафільмовані перші хвилини після ранкового ракетного обстрілу Києва. На показаних кадрах поліцейські допомагають постраждалим людям.