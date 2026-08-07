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Главная Новости дня Грозы охватят большинство областей: прогноз погоды на 8 августа

Грозы охватят большинство областей: прогноз погоды на 8 августа

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2026 16:06
Грозы охватят большинство областей: прогноз погоды на 8 августа
Дождливая погода. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В пятницу, 8 августа, в Украине сохранится жаркая погода. При этом в большинстве регионов синоптики прогнозируют дожди с грозами, местами — град и шквалы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и Meteoprog.

Погода от Укргидрометцентра

По прогнозу синоптиков, в Украине будет облачно с прояснениями.

Погода
Прогноз погоды на 8 августа. Фото: Укргидрометцентр

Ночью дожди пройдут в западных, северных областях и в Винницкой области. Днем осадки ожидаются почти на всей территории страны, кроме большинства западных областей. Местами прогнозируются сильные дожди, грозы, град и шквалы со скоростью 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +18...+23 °C, в западных областях — +14...+19 °C. Днём воздух прогреется до +24...+29 °C, а на юге и юго-востоке страны сохранится сильная жара — +35...+37 °C.

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Погода от Meteoprog

По данным Meteoprog, в выходные погода в Украине будет контрастной. В западных, северных и части центральных областей атмосферный фронт принесет дожди, грозы и постепенное снижение температуры.

Погода
Погода в Украине 8 августа. Фото: Meteoprog

В то же время на юге и востоке страны жара еще сохранится. В этих регионах температура воздуха местами достигнет +35...+37 °C, несмотря на локальные грозы.

Как сообщали Новини.LIVEв течение августа 2026 года ожидаются отдельные периоды повышенной солнечной активности, которые могут вызывать кратковременные колебания магнитного поля Земли. В то же время в целом геомагнитная обстановка в течение месяца, по прогнозам, будет оставаться преимущественно спокойной.

Как сообщали Новини.LIVEв июле Европа пережила одну из самых сильных волн жары за последние годы. По оценкам ученых, из-за экстремально высоких температур погибли более 10 тысяч человек, преимущественно в возрасте от 65 лет. Исследователи связывают резкий рост смертности с аномальной жарой, интенсивность которой усиливается в результате изменения климата.

выходные прогноз погоды погода в Украине
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова
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