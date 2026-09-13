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Главная Новости дня Грозы и туман: синоптики рассказали, какая погода будет завтра в Украине

Грозы и туман: синоптики рассказали, какая погода будет завтра в Украине

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13 сентября 2026 14:45
Прогноз погоды в Украине на завтра, 14 сентября — синоптики предупреждают о грозах и тумане
Люди на остановке во время дождя. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 14 сентября, в Украине ожидается переменчивая погода с дождями в южных, центральных и восточных областях. В Крыму и Приазовье возможны грозовые ливни и шквалы. В то же время в западных регионах существенных осадков не прогнозируется, хотя местами может появиться туман.

Подробный прогноз погоды на 14 сентября обнародовал синоптик Игорь Кибальчич, передает Новини.LIVE.

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Погода в Украине 14 сентября

В южной части Украины пройдут умеренные и значительные дожди. В Крыму и Приазовье прогнозируются грозовые ливни и шквалы.

Днем осадки распространятся на центральные и восточные области страны. В остальных регионах существенных дождей не ожидается.

В западных областях местами возможен туман.

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Ветер будет преимущественно северным, его скорость составит 5–10 м/с.

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Прогноз температуры в Украине 14 сентября. Фото: Meteopost

Ночью температура воздуха в большинстве областей будет колебаться в пределах +11...+16 °С, в западных регионах будет прохладнее – +5...+10 °С.

Днем воздух прогреется до +20...+25 °С. В центральных областях местами температура будет ниже – +14...+19 °С.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Всемирную метеорологическую организацию, осень в Украине ожидается с постоянной сменой погодных условий. Синоптики прогнозируют периоды сухой жары и резкие похолодания с опасными явлениями.

А в конце сентября ожидается затяжной, но слабый всплеск геомагнитных колебаний. Метеозависимым рекомендуют заранее скорректировать повседневный рацион и привычки.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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