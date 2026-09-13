Прогноз погоди в Україні завтра, 14 вересня - синоптики попереджають про грози і туман

Грози та туман: синоптики пояснили, якою буде погода в Україні завтра
У понеділок, 14 вересня, в Україні очікується мінлива погода з дощами в південних, центральних та східних областях. У Криму та Приазов’ї можливі грозові зливи та шквали. Водночас у західних регіонах істотних опадів не прогнозують, хоча місцями може з’явитися туман.
Детальний прогноз погоди на 14 вересня оприлюднив синоптик Ігор Кібальчич, передає Новини.LIVE.
Погода в Україні 14 вересня
У південній частині України пройдуть помірні та значні дощі. У Криму та Приазов’ї прогнозують грозові зливи та шквали.
Удень опади поширяться на центральні та східні області країни. В інших регіонах істотних дощів не очікується. У західних областях подекуди можливий туман. Вітер буде переважно північного напрямку, його швидкість становитиме 5–10 м/с.
Уночі температура повітря в більшості областей коливатиметься в межах +11...+16 °С, у західних регіонах буде прохолодніше — +5...+10 °С.
Вдень повітря прогріється до +20...+25 °С. У центральних областях місцями температура буде нижчою — +14...+19 °С.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на Всесвітню метеорологічну організацію, осінь в Україні очікується з постійною зміною погодних умов. Синоптики прогнозують періоди сухого тепла та різкі похолодання із небезпечними явищами.
А наприкінці вересня очікується затяжний, але слабкий сплеск геомагнітних коливань. Метеозалежним радять заздалегідь скоригувати повсякденний раціон і звички.