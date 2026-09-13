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Головна Новини дня Грози та туман: синоптики пояснили, якою буде погода в Україні завтра

Грози та туман: синоптики пояснили, якою буде погода в Україні завтра

Ua ru
13 вересня 2026 14:45
Прогноз погоди в Україні завтра, 14 вересня - синоптики попереджають про грози і туман
Люди на зупинці під час дощу. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 14 вересня, в Україні очікується мінлива погода з дощами в південних, центральних та східних областях. У Криму та Приазов’ї можливі грозові зливи та шквали. Водночас у західних регіонах істотних опадів не прогнозують, хоча місцями може з’явитися туман.

Детальний прогноз погоди на 14 вересня оприлюднив синоптик Ігор Кібальчич, передає Новини.LIVE.

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Погода в Україні 14 вересня

У південній частині України пройдуть помірні та значні дощі. У Криму та Приазов’ї прогнозують грозові зливи та шквали.

Удень опади поширяться на центральні та східні області країни. В інших регіонах істотних дощів не очікується. У західних областях подекуди можливий туман. Вітер буде переважно північного напрямку, його швидкість становитиме 5–10 м/с.

Температура повітря в Україні 14 вересня
Прогноз температури повітря в Україні 14 вересня. Фото: Meteopost

Уночі температура повітря в більшості областей коливатиметься в межах +11...+16 °С, у західних регіонах буде прохолодніше — +5...+10 °С.

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Вдень повітря прогріється до +20...+25 °С. У центральних областях місцями температура буде нижчою — +14...+19 °С.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Всесвітню метеорологічну організацію, осінь в Україні очікується з постійною зміною погодних умов. Синоптики прогнозують періоди сухого тепла та різкі похолодання із небезпечними явищами.

А наприкінці вересня очікується затяжний, але слабкий сплеск геомагнітних коливань. Метеозалежним радять заздалегідь скоригувати повсякденний раціон і звички.

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Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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