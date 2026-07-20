Грозы, град и резкие перепады температур: прогноз погоды в Украине на неделю

Дождь и прохладная погода. Фото: Новини.LIVE

Альбина Заречная Редактор

В течение следующей недели, 20–26 июля, в Украине сохранится нестабильная погода, ведь жаркие дни будут чередоваться с похолоданием. Почти ежедневно в отдельных регионах ожидаются осадки, а температура воздуха будет колебаться в зависимости от влияния циклонов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

Погода в Украине 20 июля

В понедельник, 20 июля, дожди с грозами охватят западные, северные и центральные области. Днем местами возможны град и шквалы до 15–20 м/с. Без существенных осадков останутся лишь юго-восточные регионы.

Карта температур в Украине на 20 июля. Фото: Метеопост

Ночью температура составит +14...+20 °С, днем на западе +20...+26 °С, в большинстве областей +26...+31 °С, а на востоке и юге воздух прогреется до +35 °С.

Погода в Украине 21 июля

Во вторник, 21 июля, кратковременные грозовые дожди прогнозируются преимущественно в центральных и северо-восточных областях. В остальных регионах будет сухо, местами возможны утренние туманы.

Карта температур в Украине на 21 июля. Фото: Метеопост

Прохладнее всего будет на северо-западе — днем +22...+27 °С, тогда как на юго-востоке и в Крыму температура местами достигнет +35 °С. В остальных регионах ночью +15…+21 °С, днём +27…+32 °С.

Погода в Украине 22 июля

В среду, 22 июля, большую часть страны охватит нестабильная погода из-за понижения атмосферного давления. Ожидаются дожди, а в центральных и юго-западных областях — сильные ливни. Также возможны град и шквалы. Сухая погода сохранится лишь на крайнем востоке, в Закарпатье и в Крыму.

Карта температур в Украине на 22 июля. Фото: Метеопост

На западе заметно похолодает — ночью ожидается +8...+13 °С, а днем всего +18...+23 °С. В других регионах ночью +15…+20 °С, днем +23…+28 °С, в юго-восточных областях и в Крыму +29…+34 °С.

Погода в Украине на 23 июля

В четверг, 23 июля, грозовые дожди прогнозируются ночью на Левобережье, а днем — в северо-западных областях. На северо-востоке местами возможны значительные осадки.

Карта температур в Украине на 23 июля. Фото: Метеопост

Температура днем будет колебаться от +21 до +26 °С, а на крайнем юге — до +28 °С.

Погода в Украине на 24 июля

В пятницу, 24 июля, ночью существенных осадков не ожидается, однако днем кратковременные грозы пройдут в западных и северных областях.

Карта температур в Украине на 24 июля. Фото: Метеопост

Температура воздуха в западных областях ночью прогнозируется в диапазоне +9…+14 °С, днем +19…+24 °С. Максимальная температура воздуха составит +22...+27 °С, на юге — до +30 °С.

Погода в Украине 25 июля

В субботу, 25 июля, на большей части территории Украины осадков не ожидается. В то же время в Крыму и Приазовье днем прогнозируются значительные дожди с грозами. Температура днем составит +22...+30 °С в зависимости от региона.

Карта температур в Украине на 25 июля. Фото: Метеопост

Погода в Украине 26 июля

В воскресенье, 26 июля, на погоду будет влиять южный циклон. Почти по всей стране ожидаются дожди, местами сильные. Исключением станут западные области, где существенных осадков не прогнозируется.

Температура воздуха в ночное время ожидается в пределах +13...+18 °С, днем +22...+27 °С.

Как писали Новини.LIVE, во время аномальной жары во Франции за неделю умерли почти 3000 человек. Наиболее критическая ситуация сложилась в регионе Иль-де-Франс, в который входит Париж.

Всего из-за жары в Европе погибли более 10 тысяч человек. Подавляющее большинство смертей пришлось на период с 22 по 28 июня.