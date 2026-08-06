Грозовые дожди и температура до +39 °С: синоптик Диденко прогнозирует жару в Украине завтра

Люди гуляют по городу в летнюю жару и охлаждаются у фонтанов. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Альбина Заречная Редактор

В пятницу, 7 августа, в Украине сохранится жаркая погода, однако в западных областях температура начнет снижаться. Вместе с атмосферным фронтом туда придут грозовые дожди. Вечером непогода может охватить также Винницкую область, север страны и Киев.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение синоптика Натальи Диденко.

Карта температур на 7 августа/Диденко

Погода в Украине на 7 августа от Диденко

По прогнозам синоптика Натальи Диденко, в пятницу, 7 августа, к западным областям Украины приблизится атмосферный фронт. В связи с этим там прогнозируются грозовые дожди и понижение температуры воздуха.

В западных областях температура воздуха составит +24...+29 °C. На остальной территории страны пока сохранится жаркая погода — +32...+39 °C. В то же время, по словам синоптика, жара в Украине будет постепенно ослабевать.

Прогноз температуры воздуха. Карта: Диденко/Facebook

Наталья Диденко также предупредила, что вечером 7 августа на западе Украины, в Винницкой области и местами на севере страны возможны сильные ливни, грозы, град и шквалы.

В Киеве 7 августа ожидается жаркая погода с температурой воздуха +33...+34 °C. В течение большей части дня осадков не прогнозируется. Однако вечером в столице пройдет дождь с грозой, возможны шквалы и сильные ливни.

Прогноз осадков на 7 августа. Карта: Диденко/Facebook

По прогнозу синоптика, уже 8 августа жара в Украине заметно ослабнет и сохранится лишь в южных и восточных областях. А уже 9 августа свежий воздух будет ощущаться на всей территории страны.

Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что семейный врач Александра Мельничук призвала не допускать резких перепадов температуры во время жары, ведь это может вызвать спазм сосудов. По её словам, чтобы избежать обезвоживания, воду следует пить часто и небольшими глотками, а кондиционер не стоит настраивать ниже +24...+25 °C. Трудно переносят жару люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, дети и беременные, поэтому им рекомендуют особенно внимательно следить за самочувствием.

Новини.LIVE также сообщали, что август 2026 года в Украине ожидается более жарким, чем климатическая норма, а среднемесячная температура превысит её на 1–3 °C. На юге и востоке в отдельные дни прогнозируют жару до +41 °C, при этом осадков будет меньше нормы. В конце месяца температура снизится до +22...+25 °C, однако синоптики предупреждают о вероятности гроз, ливней, шквалов и града во второй половине августа.