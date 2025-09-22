Гражданин РФ насиловал 12-летнюю девочку — какое наказание избрал для него суд

Девочка плачет. Фото иллюстративное: istock.com

На Волыни гражданин РФ изнасиловал 12-летнюю девочку. За содеянное его приговорили к заключению.

Об этом в пятницу, 19 сентября, сообщили в Волынской областной прокуратуре.

Детали дела

В октябре 2023 года и марте 2024 года фигурант, который живет в Луцке, гостил в доме потерпевшей и насиловал ребенка, когда тот спал. Ранее этого мужчину уже дважды судили.

Решение суда

Злоумышленника признали виновным в неоднократном изнасиловании 12-летней девочки (ч. 4 и ч. 6 ст. 152 Уголовного кодекса Украины, — Ред.). Он проведет в тюрьме 15 лет. Решение суда уже вступило в законную силу.

