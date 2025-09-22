Видео
Главная Новости дня Гражданин РФ изнасиловал малолетнюю украинку — приговор

Гражданин РФ изнасиловал малолетнюю украинку — приговор

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 00:33
Гражданин РФ насиловал 12-летнюю девочку — какое наказание избрал для него суд
Девочка плачет. Фото иллюстративное: istock.com

На Волыни гражданин РФ изнасиловал 12-летнюю девочку. За содеянное его приговорили к заключению.

Об этом в пятницу, 19 сентября, сообщили в Волынской областной прокуратуре.

Читайте также:

Детали дела

В октябре 2023 года и марте 2024 года фигурант, который живет в Луцке, гостил в доме потерпевшей и насиловал ребенка, когда тот спал. Ранее этого мужчину уже дважды судили.

Решение суда

Злоумышленника признали виновным в неоднократном изнасиловании 12-летней девочки (ч. 4 и ч. 6 ст. 152 Уголовного кодекса Украины, — Ред.). Он проведет в тюрьме 15 лет. Решение суда уже вступило в законную силу.

Напомним, в Ровенской области мужчина незаконно проник в жилье и развращал восьмилетнюю девочку. Преступника приговорили к пяти годам лишения свободы.

Также мы сообщали, что многодетный одессит дважды сбегал из воинской части. За дезертирство он в течение ближайших пяти лет будет находиться за решеткой.

суд правосудие изнасилование ребенок судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
