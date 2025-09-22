Громадянин РФ ґвалтував 12-річну дівчинку — яке покарання обрав для нього суд

Дівчинка плаче. Фото ілюстративне: istock.com

На Волині громадянин РФ зґвалтував 12-річну дівчинку. За вчинене його засудили до ув'язнення.

Про це в п'ятницю, 19 вересня, повідомили у Волинській обласній прокуратурі.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

У жовтні 2023 року та березні 2024 року фігурант, який живе в Луцьку, гостював у будинку потерпілої та ґвалтував дитину, коли та спала. Раніше цього чоловіка вже двічі судили.

Рішення суду

Зловмисника визнали винним у неодноразовому зґвалтуванні 12-річної дівчинки (ч. 4 і ч. 6 ст. 152 Кримінального кодексу України, — Ред.). Він проведе у в'язниці 15 років. Рішення суду вже набуло законної сили.

Нагадаємо, у Рівненській області чоловік незаконно проник у житло й розбещував восьмирічну дівчинку. Злочинця засудили до п'яти років позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що багатодітний одесит двічі тікав із військової частини. За дезертирство він упродовж найближчих п'яти років перебуватиме за ґратами.