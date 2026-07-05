Грецию и Францию охватили масштабные лесные пожары

Тушение пожара. Фото: AP

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В Греции и Франции вспыхнули масштабные лесные пожары, которые стремительно распространяются из-за жаркой погоды, сильного ветра и засухи. В отдельных регионах уже пришлось эвакуировать людей, а площадь уничтоженных огнем территорий исчисляется сотнями гектаров.

Об этом сообщает AP, передает Новини.LIVE.

Почему бушуют пожары в странах Европы

Вечером 4 июля крупный пожар возник недалеко от греческих Салоник. Из-за угрозы распространения пламени власти эвакуировали жителей трех населенных пунктов — Антуполи, Филотей и Галини. Также из социального учреждения вывезли 157 человек с особыми потребностями. Большинство из них временно разместили в спортивном комплексе, остальных перевезли в психиатрическую больницу.

Пострадавшие местные жители. Фото: AP

По данным пожарной службы, возгорание началось в горной местности и быстро перекинулось на равнинную территорию, охватив густые заросли кустарника. Огонь повредил несколько предприятий, а густой дым накрыл пригород Салоник. Очевидцы также сообщали о взрывах, раздававшихся из-за возгорания легковоспламеняющихся материалов.

Вертолёт тушит пожар. Фото: AP

По делу о возможном поджоге полиция задержала 76-летнего мужчину, который, по предварительной информации, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Не менее сложной остается ситуация и на юге Франции. Больше всего пострадал департамент Восточные Пиренеи, где за одну ночь пламя уничтожило около 930 гектаров леса вблизи населенного пункта Тревиллаш. К тушению пожара привлекли более 580 спасателей, однако из-за сложного рельефа, сильного ветра и высокой температуры локализовать пожар пока не удалось.

Как сообщали Новини.LIVE, страны Европы этим летом столкнулись с рекордной волной жары. Из-за экстремально высоких температур в ряде государств объявляли наивысшие уровни погодной опасности, закрывали учебные заведения, а медики и спасатели работали в усиленном режиме из-за роста числа случаев тепловых ударов и нагрузки на энергетическую инфраструктуру.

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