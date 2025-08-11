Видео
Главная Новости дня Грета Тунберг собирает флотилию для прорыва Газы — какой план

Грета Тунберг собирает флотилию для прорыва Газы — какой план

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 06:54
Скандалистка Грета Тунберг собирает флот для прорыва блокады Сектора Газы
Военные Израиля подкармливают активистку Грету Тунберг батоном. Фото: Минобороны Израиля

Скандальная шведская активистка Грета Тунберг снова собирается плыть в Газу. Она объявила о начале новой миссии с целью преодоления морской блокады Израиля.

Соответствующее сообщение появилось в Instagram Греты Тунберг.

Как Грета Тунберг хочет прорываться в Газу

Активистка объявила, что 31 августа начнется крупнейшая в истории попытка прорвать израильскую блокаду Газы с участием десятков судов, которые отправятся из Испании. К главной флотилии 4 сентября присоединятся дополнительные десятки судов из Туниса и других портов.

Также Тунберг объявила, что организаторы акции планируют мобилизовать более 44 стран для проведения синхронизированных демонстраций и акций протеста.

Ранее Грета Тунберг уже пыталась прорваться в Газу. Израильские войска перехватили ее благотворительное судно Madleen под британским флагом. Среди 12 членов экипажа была и депутат Европарламента от Франции Рима Хассан.

Также сообщалось, что скандальную Грету Тунберг задержала полиция в городе Мальме, Швеция. Она была среди протестующих, которые выступали против участия Израиля в "Евровидении".

Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
