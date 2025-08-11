Відео
Грета Тунберг збирає флотилію для прориву Гази — який у неї план

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 06:54
Скандалістка Грета Тунберг збирає флот для прориву блокади Сектора Гази
Військові Ізраїля підгодовують активістку Грету Тунберг батоном. Фото: Міноборони Ізраїля

Скандальна шведська активістка Грета Тунберг знову збирається плисти до Гази. Вона оголосила про початок нової місії з метою подолання морської блокади Ізраїлю.

Відповідний допис з'явився в Instagram Грети Тунберг

Читайте також:

Як Грета Тунберг хоче прориватись до Гази

Активістка оголосила, що 31 серпня розпочнеться найбільша в історії спроба прорвати ізраїльську блокаду Гази за участю десятків суден, що вирушать з Іспанії. До головної флотилії 4 вересня приєднаються додаткові десятки суден з Тунісу та інших портів.

Також Тунберг оголосила, що організатори акції планують мобілізувати понад 44 країни для проведення синхронізованих демонстрацій та акцій протесту.

Раніше Грета Тунберг вже намагалась прорватись до Гази. Ізраїльські війська перехопили її благодійне судно Madleen під британським прапором. Серед 12 членів екіпажу була й депутатка Європарламенту від Франції Рима Хассан.

Також повідомлялось, що скандальну Грету Тунберг затримала поліція у місті Мальме, Швеція. Вона була серед учасників протесту, які виступали проти участі Ізраїлю в "Євробаченні". 

Ізраїль Сектор Гази корабель активісти Грета Тунберг
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
