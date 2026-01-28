Ограничения электроэнергии станут долгосрочными - Ольга Бабий

Ольга Бабий. Фото: Бабий/Facebook

Графики ограничений электроэнергии в Украине останутся надолго, независимо от того, будут ли продолжаться ракетные обстрелы в дальнейшем. Даже при отсутствии атак энергосистема будет сталкиваться с отключениями, к которым обществу придется адаптироваться.

Об этом заявила экс-член НКРЭКУ Ольга Бабий журналистке Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Ограничения света станут длительными

Ольга Бабий считает, что ограничения станут долгосрочной реальностью, к которой обществу придется привыкать. Даже при отсутствии российских атак энергосистема будет иметь дефициты. Летом эти последствия будут ощущаться из-за пиковых нагрузок.

"Нам надо к этому привыкать, нам надо к этому готовиться и настраивать себя, что это марафон", — отметила Бабий

Она подчеркнула, что энергетики продолжают работать и получают необходимые ресурсы. Однако нынешняя зима осложнила ситуацию крайне низкими температурами. В то же время быть готовыми к таким беспрецедентным по масштабу и системности атакам, которые переживает Украина, полностью — практически невозможно, потому что ни одна страна ранее не имела подобного опыта.

Напомним, что смартфон превращается в ключевой инструмент во время блэкаутов. Поэтому умение экономить заряд батареи влияет на то, как долго вы сможете оставаться на связи.

Ранее мы также информировали, что в Укрэнерго сообщили о текущем состоянии энергосистемы Украины. На фоне обстрелов и сложных погодных условий ситуация является сложной.