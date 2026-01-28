Обмеження електроенергії стануть довгостроковими – Ольга Бабій

Ольга Бабій. Фото: Бабій/Facebook

Графіки обмежень електроенергії в Україні залишаться надовго, незалежно від того, чи триватимуть ракетні обстріли надалі. Навіть за відсутності атак енергосистема стикатиметься з відключеннями, до яких суспільству доведеться адаптуватися.

Про це заявила ексчленкиня НКРЕКП Ольга Бабій журналістці Новини.LIVE.

Обмеження світла стануть тривалими

Ольга Бабій вважає, що обмеження стануть довгостроковою реальністю, до якої суспільству доведеться звикати. Навіть за відсутності російських атак енергосистема буде мати дефіцити. Влітку ці наслідки відчуватимуться через пікові навантаження.

"Нам треба до цього звикати, нам треба до цього готуватись і налаштовувати себе, що це марафон", — зазначила Бабій

Вона наголосила, що енергетики продовжують працювати та отримують необхідні ресурси. Однак нинішня зима ускладнила ситуацію вкрай низькими температурами. Водночас бути готовими до таких безпрецедентних за масштабом і системністю атак, які переживає Україна, повністю — практично неможливо, тому що жодна країна раніше не мала подібного досвіду.

