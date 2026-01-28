Відео
Україна
В Україні знеструмлено 730 населених пунктів — що з електрикою

В Україні знеструмлено 730 населених пунктів — що з електрикою

Дата публікації: 28 січня 2026 12:20
В 11 областях України 28 січня є знеструмлення — подробиці
Енергетик ДТЕК ремонтує обладнання. Фото: ДТЕК

В Укренерго повідомили про поточний стан енергосистеми України на тлі обстрілів і складних погодних умов. За даними компанії, хоч споживання електроенергії зменшилося, ситуація все одно складна через серйозні пошкодження інфраструктури, тому будуть застосовуватися графіки відключень світла.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Читайте також:

Яка ситуація в енергосистемі зараз та де масштабні відключення

Станом на ранок через негоду повністю або частково без електропостачання залишалися 730 населених пунктів в одинадцяти областях. Йдеться про Вінницьку, Тернопільську, Хмельницьку, Одеську, Дніпропетровську, Кіровоградську, Миколаївську, Черкаську, Київську, Харківську та Чернігівську області.

Причинами стали налипання мокрого снігу та ожеледь, які пошкодили лінії електропередачі. Аварійні бригади обленерго проводять відновлювальні роботи.

Окрім погоди, негативний вплив на енергосистему мають і російські обстріли. Упродовж ночі та вранці атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури спричинили нові знеструмлення у Дніпропетровській області, зокрема в місті Кам’янське, а також у Донецькій і Запорізькій областях.

В Укренерго зазначають, що енергетики працюють у посиленому режимі та роблять усе можливе, щоб відновити пошкоджене обладнання одразу після стабілізації безпекової ситуації.

У компанії також повідомили, що через наслідки обстрілів наразі по всій території України застосовуються графіки обмеження потужності для промислових підприємств, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів. Окрім того, в низці областей додатково були введені аварійні знеструмлення, які скасують після нормалізації роботи енергосистеми, тому там оголошені раніше погодинні графіки не діятимуть. Споживачів закликають уважно стежити за офіційними повідомленнями своїх обленерго.

Нагадаємо, щоб зарядні станції не вийшли з ладу та не становили пожежної загрози для вашої оселі, є чіткі правила, як нею користуватися. Читайте про найпоширеніші помилки у використанні зарядних станцій.

Також читайте про те, які будинки найшвидше охолоджуються без опалення та світла. 

електроенергія Укренерго енергосистема відключення світла графіки відключень світла
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
