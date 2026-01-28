В 11 областях Украины 28 января есть обесточивание — подробности

Энергетик ДТЭК ремонтирует оборудование. Фото: ДТЭК

В Укрэнерго сообщили о текущем состоянии энергосистемы Украины на фоне обстрелов и сложных погодных условий. По данным компании, хоть потребление электроэнергии уменьшилось, ситуация все равно сложная из-за серьезных повреждений инфраструктуры, поэтому будут применяться графики отключений света.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Реклама

Читайте также:

Какая ситуация в энергосистеме сейчас и где масштабные отключения

По состоянию на утро из-за непогоды полностью или частично без электроснабжения оставались 730 населенных пунктов в одиннадцати областях. Речь идет о Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Киевской, Харьковской и Черниговской областях.

Причинами стали налипание мокрого снега и гололед, которые повредили линии электропередачи. Аварийные бригады облэнерго проводят восстановительные работы.

Кроме погоды, негативное влияние на энергосистему оказывают и российские обстрелы. В течение ночи и утром атаки по объектам энергетической инфраструктуры вызвали новые обесточивания в Днепропетровской области, в частности в городе Каменское, а также в Донецкой и Запорожской областях.

В Укрэнерго отмечают, что энергетики работают в усиленном режиме и делают все возможное, чтобы восстановить поврежденное оборудование сразу после стабилизации ситуации с безопасностью.

В компании также сообщили, что из-за последствий обстрелов сейчас по всей территории Украины применяются графики ограничения мощности для промышленных предприятий, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей. Кроме того, в ряде областей дополнительно были введены аварийные обесточивания, которые отменят после нормализации работы энергосистемы, поэтому там объявленные ранее почасовые графики не будут действовать. Потребителей призывают внимательно следить за официальными сообщениями своих облэнерго.

Напомним, чтобы зарядные станции не вышли из строя и не представляли пожарной угрозы для вашего дома, есть четкие правила, как ею пользоваться. Читайте о самых распространенных ошибках в использовании зарядных станций.

Также читайте о том, какие дома быстрее всего охлаждаются без отопления и света.