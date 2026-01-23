Графики отключений света на 24 января от Укрэнерго

Город в темноте из-за отключения света. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 24 января, во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений света. Украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию в течение дня.

Об этом информирует пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

Графики отключений света на 24 января

Завтра, 24 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).

В Укрэнерго отметили, что причина введения мер ограничения — последствия массированных ударов России по энергообъектам Украины.

В компании отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться. А также призвали потреблять электроэнергию экономно, когда она появляется.

Напомним, что сегодня утром ситуация со светом в Украине усложнилась.

Также сегодня мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян выехать из города из-за сложной ситуации со светом и теплом.