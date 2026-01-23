Графики отключений света на 24 января от Укрэнерго

Графики отключений — как долго не будет света завтра
В субботу, 24 января, во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений света. Украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию в течение дня.
Об этом информирует пресс-служба Укрэнерго в Telegram.
Графики отключений света на 24 января
Завтра, 24 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).
В Укрэнерго отметили, что причина введения мер ограничения — последствия массированных ударов России по энергообъектам Украины.
В компании отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться. А также призвали потреблять электроэнергию экономно, когда она появляется.
Напомним, что сегодня утром ситуация со светом в Украине усложнилась.
Также сегодня мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян выехать из города из-за сложной ситуации со светом и теплом.
