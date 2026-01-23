Графіки відключень світла на 24 січня від Укренерго

Графіки відключень — як довго не буде світла завтра
У суботу, 24 січня, у всіх регіонах України діятимуть графіки погодинних відключень світла. Українців закликають ощадливо споживати електроенергію протягом дня.
Про це інформує пресслужба Укренерго у Telegram.
Графіки відключень світла на 24 січня
Завтра, 24 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).
В Укренерго зазначили, що причина запровадження заходів обмеження — наслідки масованих ударів Росії по енергооб'єктах України.
В компанії зазначили, що ситуація в енергосистемі може змінитись. А також закликали споживати електроенергію ощадливо, коли вона з'являється.
Нагадаємо, що сьогодні вранці ситуація зі світлом в Україні ускладнилася.
Також сьогодні мер Києва Віталій Кличко закликав киян виїхати з міста через складну ситуацію зі світлом та теплом.
