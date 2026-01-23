Графіки відключень світла на 24 січня від Укренерго

Місто в темряві через відключення світла. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 24 січня, у всіх регіонах України діятимуть графіки погодинних відключень світла. Українців закликають ощадливо споживати електроенергію протягом дня.

Про це інформує пресслужба Укренерго у Telegram.

Графіки відключень світла на 24 січня

Завтра, 24 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

В Укренерго зазначили, що причина запровадження заходів обмеження — наслідки масованих ударів Росії по енергооб'єктах України.

В компанії зазначили, що ситуація в енергосистемі може змінитись. А також закликали споживати електроенергію ощадливо, коли вона з'являється.

Нагадаємо, що сьогодні вранці ситуація зі світлом в Україні ускладнилася.

Також сьогодні мер Києва Віталій Кличко закликав киян виїхати з міста через складну ситуацію зі світлом та теплом.