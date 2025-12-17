Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Графики отключений — как долго не будет света завтра

Графики отключений — как долго не будет света завтра

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 19:59
Графики отключений света на 18 декабря от Укрэнерго
Город в темноте из-за отключения света. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 18 декабря, в большинстве регионов Украины продолжат действовать графики почасовых отключений света для населения и бизнеса. Граждан призывают экономно потреблять электроэнергию в течение дня.

Об этом информирует пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Графики отключений света на 18 декабря

Завтра, 18 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).

Причина введения мер ограничения — последствия массированных ударов РФ по энергетическим объектам Украины.

В Укрэнерго отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться. А также призвали экономно использовать свет, когда он появляется.

Графіки відключень світла на 18 грудня
Сообщение Укрэнерго/Facebook

Ранее в Минэнерго сообщали о серьезных проблемах с электроснабжением в Украине после массированных ударов РФ по энергетической инфраструктуре.

В то же время премьер-министр Юлия Свириденко заявила о намерениях сократить графики отключений электроэнергии.

Укрэнерго ДТЭК энергетика отключения света свет графики отключений света
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации