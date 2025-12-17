Графики отключений света на 18 декабря от Укрэнерго

Город в темноте из-за отключения света. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 18 декабря, в большинстве регионов Украины продолжат действовать графики почасовых отключений света для населения и бизнеса. Граждан призывают экономно потреблять электроэнергию в течение дня.

Об этом информирует пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

Графики отключений света на 18 декабря

Завтра, 18 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).

Причина введения мер ограничения — последствия массированных ударов РФ по энергетическим объектам Украины.

В Укрэнерго отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться. А также призвали экономно использовать свет, когда он появляется.

Ранее в Минэнерго сообщали о серьезных проблемах с электроснабжением в Украине после массированных ударов РФ по энергетической инфраструктуре.

В то же время премьер-министр Юлия Свириденко заявила о намерениях сократить графики отключений электроэнергии.