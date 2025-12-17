Графіки відключень світла на 18 грудня від Укренерго

Графіки відключень — як довго не буде світла завтра
У четвер, 18 грудня, у більшості регіонів України продовжать діяти графіки погодинних відключень світла для населення та бізнесу. Громадян закликають ощадливо споживати електроенергію протягом дня.
Про це інформує пресслужба Укренерго у Telegram.
Графіки відключень світла на 18 грудня
Завтра, 18 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).
Причина запровадження заходів обмеження — наслідки масованих ударів РФ по енергетичних об'єктах України.
В Укренерго наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінитись. А також закликали економно використовувати світло, коли воно з'являється.
Раніше в Міненерго повідомляли про серйозні проблеми з електропостачанням в Україні після масованих ударів РФ по енергетичній інфраструктурі.
Водночас прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила про наміри скоротити графіки відключень електроенергії.
