Україна
Графіки відключень — як довго не буде світла завтра

Графіки відключень — як довго не буде світла завтра

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 19:59
Графіки відключень світла на 18 грудня від Укренерго
Місто в темряві через відключення світла. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 18 грудня, у більшості регіонів України продовжать діяти графіки погодинних відключень світла для населення та бізнесу. Громадян закликають ощадливо споживати електроенергію протягом дня.

Про це інформує пресслужба Укренерго у Telegram.

Читайте також:

Графіки відключень світла на 18 грудня

Завтра, 18 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Причина запровадження заходів обмеження — наслідки масованих ударів РФ по енергетичних об'єктах України.

В Укренерго наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінитись. А також закликали економно використовувати світло, коли воно з'являється.

Графіки відключень світла на 18 грудня
Повідомлення Укренерго/Facebook

Раніше в Міненерго повідомляли про серйозні проблеми з електропостачанням в Україні після масованих ударів РФ по енергетичній інфраструктурі. 

Водночас прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила про наміри скоротити графіки відключень електроенергії.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
