Графіки відключень світла на 18 грудня від Укренерго

Місто в темряві через відключення світла. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 18 грудня, у більшості регіонів України продовжать діяти графіки погодинних відключень світла для населення та бізнесу. Громадян закликають ощадливо споживати електроенергію протягом дня.

Про це інформує пресслужба Укренерго у Telegram.

Графіки відключень світла на 18 грудня

Завтра, 18 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Причина запровадження заходів обмеження — наслідки масованих ударів РФ по енергетичних об'єктах України.

В Укренерго наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінитись. А також закликали економно використовувати світло, коли воно з'являється.

Повідомлення Укренерго/Facebook

Раніше в Міненерго повідомляли про серйозні проблеми з електропостачанням в Україні після масованих ударів РФ по енергетичній інфраструктурі.

Водночас прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила про наміри скоротити графіки відключень електроенергії.