Отключение света 31 декабря — будут ли действовать графики завтра

Энергетики. Фото: ДТЭК

"Укрэнерго" поделилось информацией о ситуации с энергосистемой и отключении света 31 декабря 2024 года. Там заявили, что в этот день графики отключений не планируются.

Об этом, как пишет УНИАН, "Укрэнерго" сообщила в приложении "Київ Цифровий".

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Сообщение "Укрэнерго". Фото: УНИАН

Будут ли отключения света 31 декабря

"Электроэнергии достаточно, поэтому завтра отключений не планируется. Чтобы помогать энергосистеме, стоит обуздать домашних пожирателей электроэнергии с 17:00 до 23:00 и с 06:00 до 11:00", — говорится в сообщении.

При этом, как подчеркнули в "Укрэнерго", ситуация в любой момент может измениться. Об этом будет поставлено в известность отдельно.

Напомним, 25 декабря российские оккупанты атаковали объекты энергетической инфраструктуры Украины. В результате ввели ограничение потребления.

Также в 2025 году часть украинцев сможет пользоваться льготным тарифом на электроэнергию.