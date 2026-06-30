ГПСУ: в июне западную границу Украины пересекли более 2,6 млн человек

Пограничник на границе. Фото: ГПСУ

Карина Приходько Редактор

В течение июня пункты пропуска на западной границе Украины пересекли более 2,6 млн граждан и свыше 540 тысяч транспортных средств. Рост пассажиропотока связывают с началом сезона летних отпусков и школьных каникул.

Об этом в эфире День.LIVE сообщила журналистка Новини.LIVE Марта Байдака со ссылкой на данные Государственной пограничной службы Украины.

Какова ситуация на западной границе

По словам пресс-секретаря Западного регионального управления ГПСУ Светланы Бурды, в течение большей части июня количество граждан, выезжавших из Украины, превышало количество въезжающих. В то же время в конце месяца тенденция изменилась — желающих вернуться в Украину стало больше, чем тех, кто покидал страну.

В Государственной пограничной службе прогнозируют, что в июле соотношение въезда и выезда через западную границу будет примерно одинаковым — около 50 на 50. В августе же ожидается преобладание въезда граждан в Украину.

Наибольшая нагрузка в настоящее время наблюдается в пунктах пропуска "Краковец" и "Шегини". Менее загруженными остаются "Угринов", "Грушев" и "Рава-Русская".

Тем, кто хочет быстрее пересечь государственную границу, пограничники рекомендуют выбирать пункты пропуска "Смильница" и "Нижанковичи", где в настоящее время фиксируется наименьший пассажиропоток.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на пресс-секретаря ГПСУ Андрея Демченко, на границе фиксируется рост выездов из Украины. В будние дни границу в среднем пересекают 115–120 тысяч человек, а в выходные этот показатель увеличивается.

Также в Госпогранслужбе сообщили, что ежедневно около 100 украинцам отказывают в выезде за границу. В основном речь идет о мужчинах, которые не соответствуют условиям выезда из Украины.