Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня ГПСУ объяснила, почему очереди на границе с Польшей достигают 12 часов

ГПСУ объяснила, почему очереди на границе с Польшей достигают 12 часов

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2026 17:04
Очереди на границе с Польшей достигают 12 часов: в ГПСУ объяснили причины
Очереди на границе. Фото: ГПСУ

На украинско-польской границе наблюдаются значительные очереди на въезд в Украину, которые местами достигают более 12 часов. Причиной затруднений стал повышенный пассажиропоток, особенно в выходные дни.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии РБК-Украина, передает Новини.LIVE.

Очереди на границе растут

По словам представителя ГПСУ, очереди формируются как на украинской стороне, так и на территории соседних стран из-за увеличения количества людей, пересекающих границу.

Наиболее сложная ситуация наблюдается на отдельных пунктах пропуска, в частности на "Краковке", где в настоящее время ожидают более 260 автомобилей.

Причина — сезонный рост пассажиропотока

В ГПСУ объясняют, что в выходные нагрузка на границу дополнительно возрастает.

Читайте также:

"В выходные он растет еще больше, даже по сравнению с будними днями. Вчера был зафиксирован самый высокий показатель пересечения границы в июне — 141 тысяча граждан, при этом небольшое преобладание наблюдалось на въезде в Украину", — отметил Андрей Демченко.

Ситуация на пунктах пропуска

Ранее польская сторона сообщала о возможных временных ограничениях оформления автобусов на пункте пропуска "Шегини — Медика" из-за ремонтных работ. Впоследствии Украина и Польша договорились обеспечить бесперебойное оформление автобусов в течение летнего сезона.

В настоящее время ситуация на границе остается напряженной из-за большого потока путешественников, особенно в выходные дни.

Новини.LIVE сообщали, что в воскресенье, 28 июня, на ряде контрольно-пропускных пунктов Украины наблюдаются очереди на границе. Больше всего автомобилей зафиксировано на выезде в Венгрию. Водителям рекомендуют заранее планировать поездки из-за возможных перебоев в работе электронных систем.

Новини.LIVE информировали, что украинцы все чаще выезжают за границу. В летний период наблюдается увеличение пассажиропотока на государственной границе.

туризм ГПСУ очереди на границе
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации