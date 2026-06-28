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Головна Новини дня ДПСУ пояснила черги на кордоні з Польщею до 12 годин

ДПСУ пояснила черги на кордоні з Польщею до 12 годин

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2026 17:04
Черги на кордоні з Польщею сягають 12 годин: у ДПСУ пояснили причини
Черги на кордоні. Фото: ДПСУ

На українсько-польському кордоні зафіксовано значні черги на в’їзд в Україну, які подекуди сягають понад 12 годин. Причиною ускладнень став підвищений пасажиропотік, особливо у вихідні дні.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі РБК-Україна, передає Новини.LIVE.

Черги на кордоні зростають

За словами представника ДПСУ, черги формуються як на українському боці, так і на території суміжних країн через збільшення кількості людей, які перетинають кордон.

Найскладніша ситуація спостерігається на окремих пунктах пропуску, зокрема на "Краківці", де наразі очікують понад 260 автомобілів.

Причина — сезонне зростання пасажиропотоку

У ДПСУ пояснюють, що у вихідні навантаження на кордон додатково зростає.

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"На вихідні він ще більше зростає навіть у порівнянні з будніми днями. За вчора мали найвищий показник перетину кордону в червні — 141 тисяча громадян, при цьому невеличка перевага йшла на в’їзд в Україну", — зазначив Андрій Демченко.

Ситуація на пунктах пропуску

Раніше польська сторона повідомляла про можливі тимчасові обмеження оформлення автобусів на пункті пропуску "Шегині – Медика" через ремонтні роботи. Згодом Україна та Польща домовилися забезпечити безперервне оформлення автобусів протягом літнього сезону.

Наразі ситуація на кордоні залишається напруженою через великий потік подорожніх, особливо у вихідні дні.

Новини.LIVE повідомляли, що у неділю, 28 червня, на низці контрольно-пропускних пунктів України спостерігаються черги на кордоні. Найбільше автомобілів зафіксовано на виїзді до Угорщини. Водіям радять заздалегідь планувати поїздки через можливі перебої в роботі електронних систем.

Новини.LIVE інформували, що українці дедалі частіше виїжджають за кордон. У літній період спостерігається збільшення пасажиропотоку на державному кордоні.

туризм ДПСУ черги на кордоні
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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