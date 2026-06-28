Черги на кордоні з Польщею сягають 12 годин: у ДПСУ пояснили причини

ДПСУ пояснила черги на кордоні з Польщею до 12 годин
На українсько-польському кордоні зафіксовано значні черги на в’їзд в Україну, які подекуди сягають понад 12 годин. Причиною ускладнень став підвищений пасажиропотік, особливо у вихідні дні.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі РБК-Україна, передає Новини.LIVE.
Черги на кордоні зростають
За словами представника ДПСУ, черги формуються як на українському боці, так і на території суміжних країн через збільшення кількості людей, які перетинають кордон.
Найскладніша ситуація спостерігається на окремих пунктах пропуску, зокрема на "Краківці", де наразі очікують понад 260 автомобілів.
Причина — сезонне зростання пасажиропотоку
У ДПСУ пояснюють, що у вихідні навантаження на кордон додатково зростає.
"На вихідні він ще більше зростає навіть у порівнянні з будніми днями. За вчора мали найвищий показник перетину кордону в червні — 141 тисяча громадян, при цьому невеличка перевага йшла на в’їзд в Україну", — зазначив Андрій Демченко.
Ситуація на пунктах пропуску
Раніше польська сторона повідомляла про можливі тимчасові обмеження оформлення автобусів на пункті пропуску "Шегині – Медика" через ремонтні роботи. Згодом Україна та Польща домовилися забезпечити безперервне оформлення автобусів протягом літнього сезону.
Наразі ситуація на кордоні залишається напруженою через великий потік подорожніх, особливо у вихідні дні.
Новини.LIVE повідомляли, що у неділю, 28 червня, на низці контрольно-пропускних пунктів України спостерігаються черги на кордоні. Найбільше автомобілів зафіксовано на виїзді до Угорщини. Водіям радять заздалегідь планувати поїздки через можливі перебої в роботі електронних систем.
Новини.LIVE інформували, що українці дедалі частіше виїжджають за кордон. У літній період спостерігається збільшення пасажиропотоку на державному кордоні.