Україна
ГПСУ назвала потери из-за незаконного пересечения границы

ГПСУ назвала потери из-за незаконного пересечения границы

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 08:30
Смерти военнообязанных при незаконном пересечении границы — данные ГПСУ
Андрей Демченко. Фото: УНИАН

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, сколько зафиксировано смертей мужчин, которые пытались незаконно пересечь государственную границу с начала полномасштабного российского вторжения. По его словам, речь идет о более 70.

Об этом Андрей Демченко рассказал в комментарии "Укринформу", передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Смерть во время незаконного пересечения границы

"За все время полномасштабного вторжения и действия ограничений на выезд за пределы Украины для мужчин-граждан Украины — начиная с февраля 2022 года, к сожалению, мы зафиксировали более 70 смертей при попытках незаконного пересечения государственной границы", — рассказал Демченко.

По его словам, люди шли на такие необдуманные шаги, чтобы попытаться пересечь границу через горные районы или на речных участках.

Представитель ГПСУ отметил, что больше всего трагедий произошло именно на воде.

Известно, что пик смертей фиксировался в течение 2023 и 2024 годов.

Напомним, жители Львовщины организовали незаконное пересечение границы для военнообязанных за 13 тысяч долларов. Прокуроры направили обвинительный акт в суд.

Ранее житель Винницкой области пытался переправить мужчину призывного возраста за границу, используя поддельные документы.

граница смерть украинцы ГПСУ Андрей Демченко
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
