Смерті війсьоковозобовʼязаних під час незаконного перетину кордону — дані ДПСУ

Андрій Демченко. Фото: УНІАН

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, скільки зафіксовано смертей чоловіків, які намагалися незаконно перетнути державний кордон з початку повномасштабного російського вторгнення. За його словами, йдеться про понад 70.

Про це Андрій Демченко розповів у коментарі "Укрінформу", передає Новини.LIVE.

Смерть під час незаконного перетину кордону

"За весь час повномасштабного вторгнення та дії обмежень на виїзд за межі України для чоловіків-громадян України — починаючи з лютого 2022 року, на жаль, ми зафіксували понад 70 смертей під час спроб незаконного перетину державного кордону", — розповів Демченко.

За його словами, люди йшли на такі необдумані кроки, аби спробувати перетнути кордон через гірські райони або на річкових ділянках.

Речник ДПСУ наголосив, що найбільше трагедій сталося саме на воді.

Відомо, що пік смертей фіксувався упродовж 2023 та 2024 років.

Нагадаємо, мешканці Львівщині організували незаконний перетин кордону для військовозобовʼязаних за 13 тисяч доларів. Прокурори скерували обвинувальний акт до суду.

Раніше мешканець Вінницької області намагався переправити чоловіка призовного віку за кордон, використовуючи підроблені документи.