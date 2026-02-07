Відео
Головна Новини дня Втеча під виглядом іноземця — на Київщині викрили схему виїзду

Втеча під виглядом іноземця — на Київщині викрили схему виїзду

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 00:33
Схема виїзду за кордон — на Київщині затримали чоловіка з фальшивими паспортами
Перевірка документів на кордоні. Ілюстративне фото: ДПСУ

68-річний мешканець Вінниччини намагався переправити чоловіка призовного віку через кордон за допомогою підроблених документів Болгарії. За повний пакет фальшивок та "інструктаж" організатор вимагав вісім тисяч доларів, проте його затримали під час передачі грошей.

Про це офіційно повідомили у пресслужбі Нацполіції Київської області, передають Новини.LIVE.

Читайте також:

Як працював бізнес на підроблених документах

Поліція затримала підозрюваного на гарячому у Білій Церкві саме в той момент, коли він передавав клієнту готові фальшивки та забирав основну частину оплати у розмірі семи тисяч доларів. Раніше він уже отримав аванс.

За матеріалами слідства, схема діяла з листопада минулого року. Організатор обіцяв виготовити повний комплект: закордонний паспорт та водійське посвідчення громадянина Болгарії. Він також детально пояснював, як саме проходити контроль на кордоні, щоб видати себе за іноземця.

Що може вирішити суд

Чоловіку загрожує дев’ять років тюрми. Прокуратура вже оголосила йому про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України).

Суд обрав запобіжний захід. Наразі фігурант перебуває під вартою. Вийти на волю він зможе лише у разі внесення застави у розмірі 998 тисяч гривень. 

Раніше повідомлялось, що на Одещині викрили спробу підкупу прикордонника за незаконний перетин кордону. До справи причетний військовослужбовець.

А на Івано-Франківщині затримали чоловіка, який продавав фальшиві діагнози для ухилення від мобілізації. Підозрюваний обіцяв клієнтам статус інваліда III групи.

кордон суд військовий облік ухилянти виїзд за кордон судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
