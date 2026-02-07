Схема выезда за границу — на Киевщине задержали мужчину с фальшивыми паспортами

Проверка документов на границе. Иллюстративное фото: ГПСУ

68-летний житель Винницкой области пытался переправить мужчину призывного возраста через границу с помощью поддельных документов Болгарии. За полный пакет фальшивок и "инструктаж" организатор требовал восемь тысяч долларов, однако его задержали во время передачи денег.

Об этом официально сообщили в пресс-службе Нацполиции Киевской области, передают Новини.LIVE.

Как работал бизнес на поддельных документах

Полиция задержала подозреваемого с поличным в Белой Церкви именно в тот момент, когда он передавал клиенту готовые фальшивки и забирал основную часть оплаты в размере семи тысяч долларов. Ранее он уже получил аванс.

По материалам следствия, схема действовала с ноября прошлого года. Организатор обещал изготовить полный комплект: загранпаспорт и водительское удостоверение гражданина Болгарии. Он также подробно объяснял, как именно проходить контроль на границе, чтобы выдать себя за иностранца.

Что может решить суд

Мужчине грозит девять лет тюрьмы. Прокуратура уже объявила ему о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Суд избрал меру пресечения. Сейчас фигурант находится под стражей. Выйти на свободу он сможет только в случае внесения залога в размере 998 тысяч гривен.

