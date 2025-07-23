Клименко заявил, что правоохранители готовятся к новой встрече

Игорь Клименко. Фото: Telegram Игоря Клименко

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил о запланированной встрече правоохранительных органов в Офисе Генерального прокурора. Она состоится на следующей неделе.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в среду, 23 июля.

Реклама

Читайте также:

Пост канала. Фото: скриншот

Правоохранители готовятся к новой встрече

По словам Клименко, это совещание станет продолжением недавней встречи у президента Украины. Глава государства инициировал собрание силовиков, чтобы выслушать каждого, выяснить суть существующих разногласий и напряжения между правоохранительными структурами.

"Президент хотел услышать каждого. Он собрал нас не просто так — было много слухов и публичных обвинений, недовольства, недоразумений. Мы дали оценку сложившейся ситуации. Президент пытался разобраться и главное — объединить нас", — рассказал министр.

Он отметил, что глава государства дал участникам встречи две недели на подготовку общего видения дальнейшего сотрудничества. За это время силовые ведомства должны наработать предложения по изменениям в законодательстве, которые позволят избежать дублирования функций и обеспечить эффективную работу.

"Готовим свои предложения. На следующей неделе встретимся в том же составе уже в офисе Генпрокурора. А потом — снова к президенту с наработками", — резюмировал Клименко.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание, в рамках которого заслушал доклад министра внутренних дел Игоря Клименко. Основной темой обсуждения стала деятельность подразделений Национальной гвардии Украины и их взаимодействие с другими элементами Сил обороны государства.

Кроме того, министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что с начала полномасштабной войны зафиксировано более 700 вражеских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру. А в 2025 году до 90% из них осуществлялись с помощью дронов.