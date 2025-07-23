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Головна Новини дня Готуємо пропозиції змін — Клименко анонсував нову зустріч

Готуємо пропозиції змін — Клименко анонсував нову зустріч

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 20:38
Клименко заявив, що правоохоронці готуються до нової зустрічі
Ігор Кліменко. Фото: Telegram Ігоря Клименка

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про заплановану зустріч правоохоронних органів в Офісі Генерального прокурора. Вона відбудеться наступного тижня.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами у середу, 23 липня.

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Пост каналу. Фото: скриншот

Правоохоронці готуються до нової зустрічі

За словами Клименка, ця нарада стане продовженням нещодавньої зустрічі у Президента України. Глава держави ініціював зібрання силовиків, аби вислухати кожного, з’ясувати суть існуючих розбіжностей і напруги між правоохоронними структурами.

"Президент хотів почути кожного. Він зібрав нас не просто так — було багато чуток і публічних звинувачень, незадоволення, непорозумінь. Ми дали оцінку ситуації, що склалася. Президент намагався розібратись і головне — об’єднати нас", — розповів міністр.

Він зазначив, що глава держави дав учасникам зустрічі два тижні на підготовку спільного бачення подальшої співпраці. За цей час силові відомства мають напрацювати пропозиції щодо змін у законодавстві, які дозволять уникнути дублювання функцій і забезпечити ефективну роботу.

"Готуємо свої пропозиції. Наступного тижня зустрінемось у тому ж складі вже в офісі Генпрокурора. А потім — знову до Президента з напрацюваннями", — резюмував Клименко.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський провів нараду, в межах якої заслухав доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Основною темою обговорення стала діяльність підрозділів Національної гвардії України та їхня взаємодія з іншими елементами Сил оборони держави.

Крім того, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що з початку повномасштабної війни зафіксовано більше 700 ворожих атак на українську енергетичну інфраструктуру. А у 2025 році до 90% з них здійснювалися за допомогою дронів.

Володимир Зеленський МВС переговори Офіс генерального прокурора Ігор Клименко
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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