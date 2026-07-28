Готовимся к важным встречам в августе: Зеленский встретился с президентом Финляндии

Владимир Зеленский и Александр Стубб во время встречи 28 июля 2026 года. Фото: ОПУ

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Финляндии Александром Стуббом. Лидеры обсудили детали встреч в США, дальнейшие дипломатические шаги и потребности Украины в усилении защиты от российских атак. Также стороны приступили к подготовке к важным международным встречам, которые состоятся в августе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского во вторник, 28 июля.

Зеленский провел встречу с президентом Финляндии Александром Стуббом

По словам Владимира Зеленского, во время беседы с Александром Стуббом они обменялись подробностями недавних встреч в США и обсудили перспективы, которые сейчас открываются в дипломатическом процессе.

Зеленский отметил, что Россия несет большие потери на поле боя, а экономическая ситуация в стране-агрессоре становится все более сложной. В то же время президент Финляндии отметил успехи Украины в сфере дальнобойных санкций против РФ.

Отдельно лидеры обсудили вопрос усиления защиты украинцев от российских ударов. Президент Украины подчеркнул важность обеспечения потребностей Сил обороны, в частности в ракетах для систем Patriot.

"Во время встречи с Александром Стуббом мы обменялись подробностями о наших встречах в Америке и обсудили текущие перспективы в области дипломатии. Очевидно, что Россия несет большие потери на поле боя, сложнее становится и ситуация в российской экономике — Алекс отметил наши успехи в области дальнодействующих санкций. Параллельно делаем все, чтобы обеспечить украинцам и украинкам большую защиту от российских ударов. Я благодарен за глубокое понимание наших потребностей. Ракеты для "Патриотов" нужны буквально каждый день", — сообщил Зеленский.

Также украинский лидер сообщил, что во время встречи стороны уделили внимание дипломатическому направлению и будущим международным контактам:

"Кроме того, мы обсудили вопросы дипломатии. Готовимся к важным встречам в августе. Спасибо, Алексей!".

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 26 июля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом накануне важной дипломатической недели. Лидеры обсудили дальнейшую координацию действий, поддержку Украины и совместные шаги по противодействию российской агрессии. Стубб отметил, что позиция Украины сейчас является самой сильной с начала полномасштабной войны.

Новини.LIVE также сообщали, что в июне 2026 года президент Финляндии Александр Стубб заявил, что война России против Украины может продолжаться ещё как минимум три-четыре месяца. В то же время он не видит доказательств подготовки РФ к нападению на страны НАТО после завершения боевых действий. Стубб подчеркнул, что Россия, вероятно, останется изолированным государством с экономическими проблемами.