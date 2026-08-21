Готовил покушение в Украине: в Польше задержали украинца

Сотрудники польского Агентства внутренней безопасности (ABW). Фото иллюстративное: Dariusz Borowicz/Agencja Wyborcza.pl

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

В Варшаве польские правоохранители задержали 63-летнего гражданина Украины, которого подозревают в подготовке покушения на представителя украинской оборонной промышленности. По версии следствия, мужчина действовал по заданию российских спецслужб и пытался взорвать автомобиль чиновника в Ирпене. Ему грозит пожизненное заключение.

Об этом со ссылкой на Wiadomosci WP сообщает Новини.LIVE.

Что известно о покушении

По версии польского Агентства внутренней безопасности (ABW), подозреваемый установил взрывчатку под автомобилем представителя украинской оборонной промышленности в Ирпене Киевской области. Следователи считают, что мужчина выполнял задание российских разведывательных служб. Для покушения он использовал самодельное взрывное устройство, которое планировал активировать дистанционно через мобильный телефон.

Довести замысел до конца не удалось. Механизм устройства оказался неисправным — взрыва не произошло. После этого подозреваемый выехал из Украины в Польшу.

Задержание в Варшаве

Сотрудники ABW установили, где находится мужчина, и 5 августа задержали его в Варшаве. Операцию польские правоохранители провели при участии украинских партнерских служб.

Польская прокуратура предъявила Сергею П. обвинение в подготовке покушения на убийство с использованием взрывного устройства, а также в незаконном хранении взрывчатых веществ.

В течение трех месяцев подозреваемый будет находиться под арестом. Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит пожизненное заключение.

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