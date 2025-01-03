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Отель с ракетным полигоном — диктатор КНДР проверил курорт

3 января 2025 06:06
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Ким Чен Ин лично проинспектировал курорт Вонсан-Кальма в КНДР
Ким Чен Ын с дочерью Ким Чжу Е на курорте в КНДР. Фото: KCNA
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

В КНДР всеми силами пытаются развить туристическую инфраструктуру, поэтому вскоре здесь появится курорт Вонсан-Кальма, от которого совсем недалеко до ракетного полигона. И хотя пока открытие курорта отложено, но диктатор Северной Кореи Ким Чен Ин лично проверил готовность номеров.

Об этом сообщает Daily Mail.

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КНДР курорт Вонсан-Кальма
Ким Чен ин проверяет готовность номеров отеля курорта. Фото: KCNA

Проект Вонсан-Кальма, который должен стать одним из самых больших в мире пляжных курортов, рассматривается как ключевой компонент развития туризма в Северной Корее. Планируемый комплекс предполагает строительство гостиниц, аквапарков и аэропорта, что создаст "прибрежную страну чудес" для отдыха туристов.

Курорт Вонсон-Кальма КНДР
Фойе гостиницы на курорте Вонсан-Кальма в КНДР. Фото: KCNA

Сам Ким Чен Ын во время инспекции упомянул о том, что в Северной Корее есть туристические ресурсы "в таком большом количестве и разнообразии, что этому завидуют все люди мира".

Курорт Вонсан-Кальма в КНДР
Так смотрится курорт Вонсан-Кальма. Фото: KCNA

Планируется, что курорт сможет посещать сто тысяч туристов одновременно. И хотя в КНДР внутренние поездки строго контролируются, вполне возможно, что гражданам Северной Кореи разрешат посетить новый курорт в Вонсане.

Напомним, недавно Пентагон оценил потери военных КНДР в Курской области. Там заявили, что атаки, проводимые северокорейскими военными, не оказываются эффективными.

В то же время в ГУР объяснили, как языковой барьер влияет на бойцов КНДР. Им не хватает понимания ведения современной войны.

отдых КНДР Ким Чен Ын курорты туризм

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