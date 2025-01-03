Кім Чен Ин особисто проінспектував курорт Вонсан-Кальма в КНДР

Готель з ракетним полігоном — диктатор КНДР проінспектував курорт
В КНДР всіма силами намагаються розвинути туристичну інфраструктуру тому невдовзі тут з'явиться курорт Вонсан-Кальма, від якого зовсім недалеко до ракетного полігону. І хоча поки що відкриття курорту відкладене, але диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин особисто перевірив готовність номерів.
Про це повідомляє Daily Mail.
Що запропонує туристам курорт в КНДР
Проєкт Вонсан-Кальма, який має стати одним з найбільших у світі пляжних курортів, розглядається як ключовий компонент розвитку туризму в Північній Кореї. Запланований комплекс передбачає будівництво готелів, аквапарків та аеропорту, що створить "прибережну країну чудес" для відпочинку туристів.
Сам Кім Чен Ин під час інспекції згадав про те, що в Північній Кореї є туристичні ресурси "в такій великій кількості та різноманітності, що цьому заздрять усі люди світу".
Планується, що курорт зможуть відвідувати сто тисяч туристів одночасно. І хоча в КНДР внутрішні поїздки суворо контролюються, але цілком можливо, що громадянам Північної Кореї дозволять відвідати новий курорт у Вонсані.
Нагадаємо, нещодавно Пентагон оцінив втрати військових КНДР у Курській області. Там заявили, що атаки, які проводять північнокорейські військові, не виявляються ефективними.
Водночас в ГУР пояснили, як мовний бар'єр впливає на бійців КНДР. Їм бракує розуміння ведення сучасної війни.
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