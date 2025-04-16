Гордон резко раскритиковал отношение Европы к войне

Дмитрий Гордон. Фото: Facebook Дмитрия Гордона

Журналист Дмитрий Гордон резко высказался о поведении Европы до начала полномасштабной войны в Украине. По его словам, Запад долгое время игнорировал очевидную опасность, которая исходила от России, выбрав комфорт и финансовую выгоду вместо принципиальной позиции.

Об этом он заявил эфире Новини.LIVE во вторник, 15 апреля.

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"Европа удобно устроилась на потоках российских денег", — подчеркнул Гордон.

По его словам, лишь после того, как ужасы войны стали очевидными, Европа начала постепенно "просыпаться".

"Знаете, есть мужчины с вялым рукопожатием, еще и руки потные бывают. Вот Европа была такая - вялая, тусклая, с блеклым взглядом", — добавил он.

Напомним, что Дмитрий Гордон также заявлял, что переговоры между командами Дональда Трампа и Владимира Путина уже были на финальной стадии. Однако ситуацию сорвали требования российской стороны, которые оказались слишком максималистскими.

Кроме того, Дмитрий Гордон заявил, что его прогнозы не оправдались из-за разногласий между сторонами.