Чому переговори між Трампом і Путіним провалилися - пояснення Гордона

Дмитро Гордон. Фото: Gordonua

Переговори між командами Дональда Трампа та Володимира Путіна були на фінальній стадії. Вони мали завершити гарячу фазу війни до 30 грудня.

Про це повідомив журналіст Дмитро Гордон в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 15 квітня.

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Гордон зазначив, що всі сторони були готові до компромісів, однак ситуацію зірвали вимоги російської сторони, які виявилися надто максималістськими.

"Я абсолютно точно знав, що переговори вже почались, але ніхто не міг передбачити, що росіяни привезуть список із 12 вимог, які вони й досі тримають", — розповів журналіст.

За його словами, у цьому списку — вимоги про віддання п'яти областей, включаючи неокуповані території, денацифікацію, зняття всіх санкцій і так далі.

Нагадаємо, що раніше мережа вибухнула мемами через прогноз Дмитра Гордона про закінчення війни 30 грудня. Журналіст повідомив, що от-от відбудеться важлива зустріч.

Крім того, Дмитро Гордон заявив, що його прогнози не виправдалися через розбіжності між сторонами.