Почему переговоры между Трампом и Путиным провалились - объяснение Гордона

Дмитрий Гордон. Фото: Gordonua

Переговоры между командами Дональда Трампа и Владимира Путина были на финальной стадии. Они должны были завершить горячую фазу войны до 30 декабря.

Об этом сообщил журналист Дмитрий Гордон в эфире Вечір.LIVE во вторник, 15 апреля.

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Гордон отметил, что все стороны были готовы к компромиссам, однако ситуацию сорвали требования российской стороны, которые оказались слишком максималистскими.

"Я абсолютно точно знал, что переговоры уже начались, но никто не мог предвидеть, что россияне привезут список из 12 требований, которые они до сих пор держат", — рассказал журналист.

По его словам, в этом списке — требования об отдаче пяти областей, включая неоккупированные территории, денацификацию, снятие всех санкций и так далее.

Напомним, что ранее сеть взорвалась мемами из-за прогноза Дмитрия Гордона об окончании войны 30 декабря. Журналист сообщил, что вот-вот состоится важная встреча.

Кроме того, Дмитрий Гордон заявил, что его прогнозы не оправдались из-за разногласий между сторонами.