Гордон різко розкритикував ставлення Європи до війни

Дмитро Гордон. Фото: Facebook Дмитра Гордона

Журналіст Дмитро Гордон різко висловився про поведінку Європи до початку повномасштабної війни в Україні. За його словами, Захід тривалий час ігнорував очевидну небезпеку, яка виходила від Росії, обравши комфорт і фінансову вигоду замість принципової позиції.

Про це він заявив ефірі Новини.LIVE у вівторок, 15 квітня.

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"Європа зручно вмостилася на потоках російських грошей", — підкреслив Гордон.

За його словами, лише після того, як жахи війни стали очевидними, Європа почала поступово "прокидатися".

"Знаєте, є чоловіки з млявим рукостисканням, ще й руки пітні бувають. Ось Європа була така — млява, тьмяна, з бляклим поглядом", — додав він.

Нагадаємо, що Дмитро Гордон також заявляв, що переговори між командами Дональда Трампа та Володимира Путіна вже були на фінальній стадії. Однак ситуацію зірвали вимоги російської сторони, які виявилися надто максималістськими.

Крім того, Дмитро Гордон заявив, що його прогнози не виправдалися через розбіжності між сторонами.