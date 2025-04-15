Гордон прокомментировал разговоры о завершении войны

Дмитрий Гордон. Фото: Facebook Дмитра Гордона

Журналист Дмитрий Гордон поделился своим мнением относительно завершения войны в Украине. По его словам, сегодня не существует никаких реальных оснований делать прогнозы относительно ее завершения — все, что звучит в публичном пространстве, является лишь предположениями и спекуляциями.

Об этом он заявил прямом эфире программы Вечір.LIVE во вторник, 15 апреля.

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"У меня есть большой инсайт, и я его сейчас скажу", — отметил Гордон.

По его словам, нет ни одного прогноза относительно конца войны, и условий ее окончания тоже нет и не может быть.

"Кто говорит, что есть, тот врет", — добавил журналист.

Напомним, что Дмитрий Гордон также заявлял, что переговоры между командами Дональда Трампа и Владимира Путина уже были на финальной стадии. Однако ситуацию сорвали требования российской стороны, которые оказались слишком максималистскими.

Кроме того, Дмитрий Гордон заявил, что его прогнозы не оправдались из-за разногласий между сторонами.