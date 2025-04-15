Гордон прокомментировал разговоры о завершении войны

Гордон прокомментировал прогнозы о завершении войны
Журналист Дмитрий Гордон поделился своим мнением относительно завершения войны в Украине. По его словам, сегодня не существует никаких реальных оснований делать прогнозы относительно ее завершения — все, что звучит в публичном пространстве, является лишь предположениями и спекуляциями.
Об этом он заявил прямом эфире программы Вечір.LIVE во вторник, 15 апреля.
Гордон развенчал мифы относительно прогнозов об окончании войны
"У меня есть большой инсайт, и я его сейчас скажу", — отметил Гордон.
По его словам, нет ни одного прогноза относительно конца войны, и условий ее окончания тоже нет и не может быть.
"Кто говорит, что есть, тот врет", — добавил журналист.
Напомним, что Дмитрий Гордон также заявлял, что переговоры между командами Дональда Трампа и Владимира Путина уже были на финальной стадии. Однако ситуацию сорвали требования российской стороны, которые оказались слишком максималистскими.
Кроме того, Дмитрий Гордон заявил, что его прогнозы не оправдались из-за разногласий между сторонами.
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