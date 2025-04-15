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Гордон прокоментував прогнози щодо завершення війни

15 квітня 2025 23:20
Анастасія Писаненко - редактор
Гордон прокоментував розмови щодо завершення війни
Дмитро Гордон. Фото: Вікіпедія
Анастасія Писаненко - редактор

Журналіст Дмитро Гордон поділився своєю думкою щодо завершення війни в Україні. За його словами, сьогодні не існує жодних реальних підстав робити прогнози щодо її завершення — усе, що звучить у публічному просторі, є лише припущеннями та спекуляціями.

Про це він заявив прямому ефірі програми Вечір.LIVE у вівторок, 15 квітня.

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"У мене є великий інсайт, і я його зараз скажу", — зазначив Гордон.

За його словами, немає жодного прогнозу щодо кінця війни, і умов її закінчення теж немає і не може бути. 

"Хто каже, що є, той бреше", — додав журналіст.

Нагадаємо, що Дмитро Гордон також заявляв, що переговори між командами Дональда Трампа та Володимира Путіна вже були на фінальній стадії. Однак ситуацію зірвали вимоги російської сторони, які виявилися надто максималістськими.

Крім того, Дмитро Гордон заявив, що його прогнози не виправдалися через розбіжності між сторонами. 

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