Военнослужащий делает записи. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Народный депутат Украины Руслан Горбенко сообщил, что военнослужащие готовят обращение к президенту Владимиру Зеленскому, правительству и Верховной Раде относительно возможной отмены отсрочки от мобилизации для студентов в возрасте от 25 лет. По словам нардепа, документ почти готов, а его инициаторы рассчитывают на поддержку.

Об этом сообщил Руслан Горбенко в эфире Вечір.LIVE.

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Военные хотят отменить отсрочку для студентов в возрасте от 25 лет

Руслан Горбенко заявил, что для реализации инициативы необходима политическая воля президента Украины.

"Для этого нужна политическая воля президента, однозначно. А дальше — правительство, потому что, если предоставить право принимать решение Верховной Раде Украины, у нас очень много популистов, которые будут использовать это в своих интересах или в интересах своей будущей политической карьеры", — сказал народный депутат в прямом эфире.

Также народный депутат подчеркнул необходимость усилить проверки высших учебных заведений. По его словам, имеются случаи злоупотреблений, когда поступление в университет осуществляется с целью отсрочки от мобилизации.

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"В дальнейшем нужно проверять высшие учебные заведения, где у нас увеличилось количество людей с инвалидностью, не участвовавших в боевых действиях, на 300–350 тысяч человек во время войны. А также у нас было огромное количество студентов, первокурсников, но в возрасте 25+", — отметил он.

Мы писали, что министр образования и науки Украины Андрей Бутенко сообщил, что с начала 2025 года по ноябрь 2026 года в Украине отчислили из учебных заведений около 50 тысяч студентов-мужчин в возрасте от 25 лет. Они лишились статуса студентов и права на отсрочку от мобилизации из-за невыполнения учебного плана.

Новини.LIVE сообщали, что офицер отдела коммуникаций 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Игорь Ткаченко заявил, что проект "Большая семерка" позволяет добровольцам самостоятельно выбирать специализацию в сфере БПЛА. По его словам, это позволяет привлекать в армию мотивированных людей, которые могут использовать свои навыки для обороны государства.