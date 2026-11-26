Військовослужбовець робить записи. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Народний депутат України Руслан Горбенко повідомив, що військовослужбовці готують звернення до президента Володимира Зеленського, уряду та Верховної Ради щодо можливого скасування відстрочки від мобілізації для студентів віком від 25 років. За словами нардепа, документ майже готовий, а його ініціатори розраховують на підтримку.

Про це повідомив Руслан Горбенко в ефірі Вечір.LIVE.

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Військові хочуть скасувати відстрочку для студентів віком від 25 років

Руслан Горбенко заявив, що для реалізації ініціативи необхідна політична воля Президента України.

"На це потрібна політична воля президента, однозначно. А далі уряд, тому що, якщо дати це право вирішувати Верховній Раді України, у нас дуже багато популістів, які будуть використовувати це у своїх інтересах, або майбутній політичній кар'єрі", — сказав нардеп у прямому ефірі.

Також народний депутат наголосив на потребі посилити перевірки закладів вищої освіти. За його словами, існують випадки зловживань, коли вступ до університету здійснюється для відстрочки для мобілізації.

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"Надалі треба було перевіряти вищі навчальні заклади, там, де у нас збільшилася кількість людей з інвалідністю, які не брали участі в бойових діях, на 300–350 тисяч людей під час війни. І також у нас були шалені кількості студентів-першокурсників, але 25+", — зазначив він.

Ми писали, що міністр освіти і науки України Андрій Бутенко повідомив, що з початку 2025 року до листопада 2026 року в Україні відрахували з закладів освіти близько 50 тисяч студентів-чоловіків віком від 25 років. Вони втратили статус студентів і право на відстрочку від мобілізації через невиконання навчального плану.

Новини.LIVE інформували, що офіцер відділення комунікацій 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Ігор Ткаченко заявив, що проєкт "Велика сімка" дозволяє добровольцям самостійно обирати спеціалізацію у сфері БпЛА. За його словами, це дозволяє залучати у військо вмотивованих людей, які можуть використати свої навички для оборони держави.