Гончаренко предупредил о рисках проведения выборов в условиях войны

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. Фото: Новини.LIVE

Иванна Чайка редактор политических новостей

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что на данный момент не видит безопасного механизма проведения выборов в Украине в условиях полномасштабной войны. Среди главных проблем он назвал безопасность избирательных участков, участие военнослужащих, голосование украинцев за рубежом и организацию избирательного процесса в прифронтовых регионах. По его мнению, сначала должна закончиться война, а уже после этого Украина должна перейти к выборам.

Об этом Гончаренко заявил после го заседания временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства Украины и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения журналистке Новини.LIVE Анне Сирык.

Гончаренко назвал условие для проведения выборов

По словам Гончаренко, сейчас нет четких ответов на вопрос, как гарантировать безопасность граждан во время голосования.

"Я не понимаю, как провести выборы с соблюдением мер безопасности. Как обеспечить безопасность людей на избирательных участках? Как обеспечить избирательный процесс? Как обеспечить дебаты и всё остальное?" — сказал нардеп.

Отдельно он обратил внимание на то, как организовать участие в выборах различных категорий граждан.

"Как проголосуют военные? Как проголосуют люди за рубежом? Как проголосуют люди в прифронтовых районах?" — отметил Гончаренко.

Нардеп подчеркнул, что вопросы безопасности остаются особенно актуальными на фоне российских атак по украинским городам.

В то же время Гончаренко заявил, что не поддерживает идею проведения выборов только из-за изменения политической конъюнктуры. По его словам, если избирательный процесс и состоится, то сначала должна быть создана возможность для безопасного голосования.

Кроме того, народный депутат прокомментировал неявку на заседание ВСК руководителя ТЦК, сотрудники , которого мобилизовали мужчину с серьезными проблемами со здоровьем. Его вес превышал 200 кг, у него был ряд диагнозов. Его признали годным к военной службе, после чего он был мобилизован и в итоге скончался. Гончаренко отметил, что такого руководителя нужно уволить.

Как писали Новини.LIVE, бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Украине существует общественный запрос на обновление состава Верховной Рады. По его мнению, политическая система также должна адаптироваться к реалиям длительной войны, хотя проведение выборов сейчас сопряжено с рисками для безопасности. Кулеба считает, что откладывать обновление парламента только до завершения боевых действий не стоит.

Кроме того, Кулеба выступил за проведение в Украине президентских и парламентских выборов еще до окончания войны. Он видит Владимира Зеленского президентом до конца войны и после этого переизбранным, а в парламенте — новую коалицию вместо монобольшинства. По словам экс-министра, это позволило бы распределить ответственность за управление государством между различными политическими силами.